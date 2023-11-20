La competencia está subiendo de nivel en las playas de Exatlón México, donde los atletas del equipo azul han visto partir a uno de sus integrantes, luego de que Ernesto Cázares cayó en el Duelo de Eliminación de ayer.

Por lo que, todos los integrantes del equipo azul, tendrán que salir a entregar su mejor versión, de lo contrario pueden volver a perder a uno de sus integrantes, lo que supondría una clara desventaja en las próximas semanas.

Supervivencia I de Exatlón México | Programa 11 | 17 noviembre 2023

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¿Quién gana el Juego por la Ventaja de Exatlón México?

Este lunes, todos los atletas van a tener que cambiar su estrategia, o podrían estar en riesgo de salir de Exatlón México. Una de las partes fundamentales de la competencia, es obtener un triunfo en el Juego por la Ventaja, el cual puede ayudar a un equipo para ganar alguno de los duelos importantes de la semana.

Los rojos han sabido canalizar todas y cada una de las estrategias que han implementado, sacando puntos en los momentos más importantes. Mientras que los miembros del equipo azul, no han logrado el triunfo en los duelos más significativos de Exatlón México.

Sin duda, ganar el Juego por la Ventaja de este lunes, será fundamental para cualquiera de los dos equipos, pues puede ser la clave para seguir juntos.

Luego de un duelo muy emocionante, Andrés Fierro y Liliana Hernández, se volvieron a juntar para ganar el Juego por la Ventaja de Exatlón México, luego de imponerse a Heliud y Nataly.

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¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México?

Todas las emociones de las playas más demandantes de la televisión mexicana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes, en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

