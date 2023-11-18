Exatlón México: Mati Álvarez explota y manda importante advertencia

La competencia dentro de las playas de Exatlón México, ha ido incrementando su nivel en cada uno de los circuitos, pues los atletas de los dos equipos han mejorado su rendimiento y nadie quiere quedar fuera por un error.

Luego de casi dos semanas de estar disfrutando de las comodidades de la Villa 360 de Exatlón México, los integrantes del equipo rojo han caído en su última defensa, lo que ha ocasionado la molestia de atletas, entre ellos Mati Álvarez.

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Por otro lado, los azules van a tener la oportunidad de conocer y disfrutar las comodidades y amenidades de la Villa 360 de Exatlón México.

¿Cuál fue la molestia de Mati Álvarez?

Tras la fuerte derrota del equipo rojo, Mati fue una de las primeras en levantar la voz, afirmando que no estaba nada conforme con el resultado que lograron en la Batalla por la Villa 360 de Exatlón México.

Sinceramente, no creo que no hayamos confiado. Lo que sí sentí, fue una vibra baja. Aquí no importa si hay un punto que es más probable que ganen los azules, el chiste es ganar en equipo y protegernos

Sin embargo, Paulette tiene una visión diferente, pues se siente triste por la derrota, aunque piensa que el equipo rojo estaba siendo muy soberbia.

Estoy triste por esta pérdida de la Villa, teníamos que quitarnos un poquito la soberbia

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las reacciones del equipo rojo, por su más reciente derrota en los circuitos de Exatlón México, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.