Exatlón México: ¿Quién gana el Juego por la Ventaja hoy 27 de noviembre?

Hemos cerrado una nueva semana dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, donde los atletas del equipo azul han vivido la eliminación de otra de sus integrantes en Exatlón México.

Sin duda, los rojos han tenido un dominio muy importante en Exatlón México, pues los azules no han encontrado la fórmula para poder ganar los duelos importantes, luego de las eliminaciones de Mireya y Ernesto Cázares, este último quien fue el primero en salir.

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¿Quién gana el Juego por la Ventaja de Exatlón México?

Por ese motivo, el enfrentamiento de esta noche es muy importante para los azules, ya que el Juego por la Ventaja, le va brindar al equipo ganador la posibilidad de ganar un enfrentamiento significativo para ellos.

Sin embargo, tenemos que recordar que ya lo han logrado ganarlo, aunque hasta el momento eso no se ha visto reflejado en sus resultados, ya que han sufrido derrotas importantes, donde han estado a nada de ganar, pero al final la suerte no ha estado de su lado.

Los azules están pasando por una crisis de resultados, ya que tampoco han logrado imponer condiciones en la Villa 360 de Exatlón México, por lo que ganar una ventaja que los ponga un poco más cerca de ganar, es una prioridad para ellos.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de todos y cada uno de los entrenamientos de Exatlón México, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes, en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

