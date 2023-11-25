Exatlón México: Jawy explotó contra Macky, “Fíjate si hueles mal”

Uno de los grandes retos dentro de las playas de Exatlón México, es la convivencia, ya que en caso de no tener una buena relación con todos los integrantes del equipo, esto puede ocasionar ciertos problemas en la estrategia y los resultados.

Lamentablemente, este es el caso que están viviendo los integrantes del equipo azul, ya que Jawy y Macky, no están teniendo la mejor relación.

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¿Cuál es el problema entre Macky y Jawy?

Al principio, todo parecía indicar que las cosas iban muy bien entre ellos, por lo que los fans, llegaron a pensar que podían tener una bonita relación, pero todo eso ha quedado en el pasado, pues Jawy y Macky, ya no pueden convivir.

En un momento de convivencia, Jawy se molestó con la líder del equipo azul, dejando en claro que siempre ha tratado bien.

Lo único que toda la gente ha visto, es que te trato bien… hasta en tu mente, no somos iguales. Si vas al teléfono y hueles mal, si vas al contenedor y huele mal, si vas a donde sea y huele mal, no huelen mal todos los lugares, fíjate si hueles mal tú…

Luego de las fuertes palabras de Jawy, Macky rompió el silencio en la ceremonia, explicando que la convivencia ha sido muy complicada para ellos.

No tan bien, como en otras ocasiones, voy a hacer referencias deportivas, porque estamos en un programa deportivo, pero siempre estar en un equipo armonioso, con un vestidor que se lleven bien todos, es lo necesario para fluir en una competencia… He tenido, muchas situaciones, problemas con Jawy, porque no nos entendemos, son mundos, contextos, totalmente diferentes…

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Al final, Macky pidió una disculpa a todos sus compañeros de equipo, quienes están viviendo las dificultades que están enfrentando ellos.