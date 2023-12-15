Exatlón México: ¿Quién gana la medalla varonil hoy 14 de diciembre?

La competencia es parte fundamental dentro de las playas de Exatlón México, donde las cosas han dado un giro inesperado en las últimas semanas, ya que han llegado nuevas caras, las cuales son candidatos indiscutibles al título.

Una de las nuevas incorporaciones, es la llegada de Heber Gallegos, quien ya ha estado en otras temporadas, siendo uno de los grandes finalistas, por lo que los rojos y azules, saben que puede ser uno de los rivales a vencer.

Batalla Colosal | Exatlón México | Programa 33 | 13 diciembre 2023

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Por ese motivo, las estrategias de todos los atletas van a dar un giro inesperado, entre las prioridades para todos, está ganar una medalla, la cual les puede ayudar a salvarse en caso de ir a un Duelo de Eliminación.

¿Quién gana la medalla varonil de esta semana en Exatlón México?

Los hombres de los dos equipos, tienen el compromiso de salir a dejar su mejor versión en cada uno de los circuitos, ya que una medalla puede ser clave para su estrategia dentro de las playas de Exatlón México.

Sin duda, la disputa va a ser muy intensa, donde los grandes favoritos para ganar son Pato Araujo, Heber Gallegos y Heliud Pulido, por parte del equipo rojo, mientras que del lado azul, son Andrés Fierro y Javi Márquez.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la disputa por la medalla, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.