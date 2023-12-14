Exatlón México: Andrés y Heliud hablan de sus diferencias

La competencia siempre ha sido parte del ADN de Exatlón México, por eso todos los atletas que han tomado el reto de llegar a las playas más demandantes de la televisión mexicana, lo hacen con la finalidad de demostrar su mejor versión.

Sin embargo, los deseos de ganar de todos los atletas, en muchas ocasiones los pueden llevar a tener grandes rivalidades que suelen darle un nuevo salto a la competencia en las playas de Exatlón México.

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Ahora, la rivalidad más fuerte de la temporada, es la que han formado Heliud Pulido y Andrés Fierro, quienes son dos de los atletas más fuertes de cada equipo.

¿Ya solucionaron sus problemas Heliud Pulido y Andrés Fierro?

Una de las acciones de Heliud Pulido en uno de los circuitos, causó la molestia de Andrés, quien no se quedó callado. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por parte del líder del equipo rojo.

Ya Andrés, empezó a decir que yo había empujado a la Bestia, y eso me molesta, porque al final, se supone que somos amigos

Luego de la tensión entre los dos atletas, las cosas se complicaron bastante, aunque al final, los regresaron al Exacamp y hablaron por el teléfono, para poner fin a sus diferencias.

Yo me quedé así, sentí una puñalada en la espalda

Por parte de Heliud, las cosas fueron tomadas de una forma más sencilla, pues relacionó todo con las emociones del juego en los circuitos.

Hubo un choque de emociones, ellos estaban enojados, nosotros también estábamos enojados

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Sin duda, las cosas van a tomar un rumbo muy diferente en las playas de Exatlón México, pues las tensiones van a estar a flor de piel.

