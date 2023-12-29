Exatlón México: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 29 de diciembre?

Llegamos a la recta final de la semana en Exatlón México y con ello se aproxima el Duelo de Eliminación que definirá al atleta que dejará las tierras y playas más famosas de la televisión mexicana.

Antes de eso se llevará a cabo el Duelo por la Supervivencia, donde al final de la jornada un atleta quedará en riesgo, por ello no te puedes perder la emisión de esta noche.

Intensa carrera por la medalla femenil de Exatlón México

¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy 29 de diciembre en Exatlón México?

Encontrar a un favorito es complicado, especialmente porque los azules vienen atravesando un gran momento. Recordemos que ganaron la Batalla Colosal y ayer la Villa 360, con lo que tendrán acceso a todas las comodidades.

Sin embargo, los rojos pueden despertar en cualquier momento y así mandar a un azul a la pugna máxima.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

No te pierdas el Exatlón México de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO y los domingos de eliminación a las 20 horas. Descubre quién gana la prueba y se acerca a la salvación.

