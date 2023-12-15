Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy jueves 14 de diciembre?

La noche de este jueves, las tensiones van a subir dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos van a salir a dejar su mejor versión en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

El compromiso de todos los atletas es ganar, aunque todo parece indicar que esta temporada, los azules han tenido ciertos problemas para hacerlo, más cuando se trata de la Villa 360 de Exatlón México.

Enigmas | Exatlón México | Programa 32 | 12 diciembre 2023

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Recordemos que, únicamente en dos ocasiones han tenido la posibilidad de disfrutar de las comodidades de la Villa 360 de Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Con todo este panorama, las cosas están en un punto muy complicadas, ya que de los once enfrentamientos que hemos tenido en la temporada por la Villa 360 de Exatlón México, los azules únicamente han ganado dos.

Esa presión ha comenzado a pesar mucho entre los integrantes del equipo, por lo que tienen la misión de salir a vencer a los rojos, quienes no están dispuestos a perder los privilegios de la Villa 360 de Exatlón México, pues han sido claves importantes para tener un dominio total.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del importante duelo por la Villa 360 de Exatlón México, entre los rojos y los azules, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde los atletas de los dos equipos van a entregar su mejor versión. La cita la tienes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20:00.