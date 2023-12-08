Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy jueves 7 de diciembre?

Las cosas han cambiado de forma radical en las playas de Exatlón México, pues conforme ha ido avanzando la competencia, los dos equipos han comenzado a tener problemas, los cuales han estado relacionados con su rendimiento.

Por un lado, Mati no está nada contenta con los comentarios de sus compañeros sobre el rendimiento de Lizli, sumado al bajo rendimiento que tiene Diana en los circuitos.

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Por su parte, los azules están molestos por la poca cantidad de puntos dados por Giovanna, pero el tema que más les molesta, es estar perdiendo de forma constante la Villa 360 de Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy 7 de diciembre?

Los dos equipos van a dar su mejor versión en los circuitos, pues ninguno de los dos quiere dejar pasar la oportunidad de ganar la Villa 360 de Exatlón México. Sin embargo, los integrantes del cuadro azul, tienen una mayor obligación, pues únicamente han obtenido ese privilegio en dos ocasiones a lo largo de la temporada.

Por su parte, los rojos no quieren perder la comodidad y las ventajas que les brinda la Villa 360, pues siempre llegan bien descansados a los Duelos por la Supervivencia, lo cual para ellos es algo fundamental.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la lucha por la Villa 360 de Exatlón México, la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde los atletas de los dos equipos van a dar su mejor versión en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.