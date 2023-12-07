Exatlón México: Mati estalla contra Ana Lago por este comentario

La quinta semana dentro de las playas de Exatlón México, ha estado llena de muchas sorpresas para todos los atletas, en especial para los azules, quienes recibieron el refuerzo de Lizli, una joven que demostró su talento en la sexta temporada, pero que tuvo que abandonar por una lesión.

Sin duda, es un gran refuerzo para los azules, quienes han pasado por momentos difíciles, pues no han encontrado la forma de encontrar un ritmo adecuado en los circuitos de Exatlón México.

Enigmas l Exatlón México | Programa 26 | 5 diciembre 2023

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Por su parte, los rojos se han dado a la tarea de analizar el tiro y velocidad de Lizli, asegurando que es una competidora muy fuerte, situación que no ha caído muy bien a Mati.

¿Por qué está molesta Mati con sus compañeros?

Los constantes comentarios de los rojos, sobre el buen desempeño de Lizli, han causado una molestia en la líder de su equipo, quien por momentos ha tomado estas palabras con cierto enojo.

Yo soy la primera en aceptar cuando alguien en buena, hasta yo le dije que tiene muy buenos aros, empezaron que tira más fuerte que tu

Las palabras de sus compañeros, han motivado a Mati, quien va a sacar su mejor versión para demostrar que sigue siendo la mejor dentro las playas de Exatlón México.

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Me gusta gente que me rete, gente que me haga ser mejor, gente que haga salir esa ‘Terminator’

Aunque, sus compañeros aseguraron que todo lo han hecho en buena onda, y que nunca han dicho que sea mejor que la líder del equipo rojo.

