La competencia dentro de las playas de Exatlón México, ha incrementado su nivel y no todos los atletas van a tener la fortuna de seguir dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Por el momento, el equipo azul es el único que ha tenido que enfrentar la eliminación de dos de sus integrantes, luego de la salida de Mireya y Ernesto Cázares, por lo que ahora quieren darle la vuelta a la página y comenzar a sumar victorias.

Supervivencia II de Exatlón México | Programa 18 | 26 noviembre 2023

Te puede interesar: Exatlón México: Mati está molesta por un empujón de Macky

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México este 27 de noviembre?

Una de las grandes deudas de los atletas del equipo azul, es poder apoderarse de la Villa 360 de Exatlón México, ya que a lo largo de la temporada, únicamente han logrado ganarla en una ocasión.

Esa situación, los pone en una clara desventaja contra los rojos, pues no tienen las mejores condiciones de descanso de cara a los circuitos, lo mismo que lugares para poder entrenar. De acuerdo con nuestro querido Javi Márquez, luego de varias semanas, el cansancio ha comenzado a pasar factura, por lo que están necesitados de ganar la Villa 360 de Exatlón México.

Por ese motivo, este lunes los azules quieren quedarse con la Villa 360 de Exatlón México, aunque los rojos no van a regalar nada, lo que a subir el nivel de la competencia.

La historia se volvió a repetir en las playas de Exatlón México, donde los rojos se volvieron a imponerse y se quedaron con la Villa 360.

También te puede interesar: Exatlón México: Macky quiere mantener su amistad con Paulette

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Los detalles sobre el gran enfrentamiento por la Villa 360 de Exatlón México, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tus atletas van a demostrar sus habilidades de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

