La competencia dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, ha dado un giro inesperado para los millones de fans de Exatlón México, pues los rojos habían dominado toda la temporada, pero la última semana, fue una pesadilla para ellos.

En el último ciclo, los rojos no lograron ganar ninguno de los duelos importantes, por lo que las cosas no pintaban de la mejor forma para ellos, pues perdieron la Batalla Colosal, el Duelo de los Enigmas y la Villa 360 de Exatlón México.

Diego Balleza, es eliminado de Exatlón México del 3 de diciembre del 2023

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Todas las derrotas de los rojos, fueron trazando el camino, el cual terminó con la eliminación de Diego Balleza. Por lo que ahora quieren dar la vuelta a la página y comenzar con un triunfo esta nueva semana de competencia.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy 4 de diciembre?

Los dos equipos quieren imponerse en los circuitos y dejar su mejor versión para seguir sumando triunfos importantes; sin embargo, el más deseado por los atletas es la Villa 360 de Exatlón México.

Los rojos descubrieron que no tenerla, los afecta mucho en su descanso y eso los pone en riesgo de perder otro elemento. Por su parte, los azules encontraron que ser los dueños de la Villa 360 de Exatlón México, puede ser la clave para seguir juntos el mayor tiempo posible.

Aunque los azules han mejorado mucho su rendimiento, todo parece indicar que la Villa 360 de Exatlón México, va a seguir siendo su gran reto, pues volvieron a perderla frente a los rojos.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la Batalla por la Villa 360 de Exatlón México, las podrás seguir por la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 20:00.

