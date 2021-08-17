Exatlón: Estas son las cosas que no sabías sobre Ximena Duggan.

Exatlón México dio inicio con nuevos atletas que conforman esta quinta temporada: Guardianes vs Conquistadores. Llegan con mucha fuerza física y mental para dejar todo en los circuitos que en esta ocasión son más desafiantes.

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Una de estas participantes es Ximena Duggan, atleta que llegó a Exatlón México después de ser parte de otro reality show donde también demostró su fuerza al ser una de las finalistas de la primera temporada de Survivor México.

Ahora la deportista es parte del equipo de los Conquistadores, junto a leyendas del Exatlón México como David Juárez “La Bestia”, Marysol Cortés y Macky González.

Lo que no sabías de Ximena Duggan

Ximena Duggan es originaria de Guadalajara, Jalisco, actualmente tiene 28 años y su cumpleaños es el 30 de abril, el deporte en el que se desempeña es el parkour.

La deportista Ximena Duggan mide 1.70 metros y pesa 58 kilos, Además de los deportes, la participante de Exatlón México también se desempeña como baterista, y tiene una banda de rock integrada solo por mujeres llamada I.M. YONI.

En cuanto a su vida personal no habla mucho, aunque en su cuenta oficial de Instagram comparte sobre sus viajes, pues otra de las grandes pasiones de la joven deportista.

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Ahora, la atleta es parte del equipo azul quienes desde el día de ayer han demostrado la fuerza, entrega y pasión, ella es Ximena Duggan perteneciente a los Conquistadores y cada noche se podrás apreciar su destreza en las playas más desafiantes.

