Exatlón: Macky y la nueva sangre se llevan los memes en el gran estreno.

Este lunes dio inicio una de las competencias más esperadas por millones de fans: Exatlón México arrancó con duelos sorprendentes, circuitos nuevos y atletas que poco a poco se convierten en los favoritos del público.

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Una de las grandes favoritas de la gente es Macky González, quien estuvo en la primera temporada y los fans no la olvidan y ahora la apoyan con todo en divertidos memes en redes sociales.

En tanto, otros fans van tomando a sus favoritos y buscan la forma de apoyar a sus preferidos, entre los que se ha colocado Koke, quien ha sorprendido con sus increíbles lanzamientos en la zona de definición.

Lista para ver a mi poderosísima Macky campeona femenil de la primera temporada 👑💙#TeamMacky#EstrenoExatlon pic.twitter.com/JBhFjVLBhs — alondra •~macky defense squad~• (@bsuaxie) August 17, 2021

Ay ya me enamoré de la mitad de los participantes 😭 #EstrenoExatlon pic.twitter.com/0M9eNUAXkX — Isis ✨ (@gigxgirli) August 17, 2021

yo viendo a Macky en la primera temporada // yo viendo a Macky en la 5ta temporada#EstrenoExatlón pic.twitter.com/shLLjPN3do — andrea🔪 (@atypicalwilds) August 17, 2021

Los Guardianes ganan la fortaleza

Una entrada espectacular la que vivimos este lunes, con 22 atletas que vienen a dejarlo todo en cada uno de los circuitos para entrar en el corazón de la gente y ser las nuevas leyendas de la quinta temporada de Exatlón.

Los Guardianes encabezados por Jahir Ocampo, Mario Orozco y Alan Mendoza se mantuvieron en la parte alta de la tabla para lograr ganar el primer duelo por la fortaleza, en donde fueron sorprendidos con vehículos todo terreno.

El primer punto de la primera temporada fue entregado por el clavadista mexicano para los Guardianes, mientras por el lado de los Conquistadores el primer punto lo entregó Jonathan García.

En el Duelo por la Supervivencia, los primeros en tomar ventaja fueron los Conquistadores, quienes en el enfrentamiento a diez puntos se vieron abajo en el marcador, pero en la segunda ronda se recuperaron.

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Al final, los azules lograron imponerse de la mano de Ramiro, quien fue el encargado de entregar el punto definitivo para los Conquistadores.

