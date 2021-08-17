Exatlón: Osirys cumple el sueño que todo fan desea. (VIDEO)

Todas las personas tienen grandes sueños en la vida; sin embargo, pocos tienen la oportunidad de alcanzarlos y luchar por ellos.

Te puede interesar: Exatlón: ¿Quiénes son los atletas a seguir en la quinta temporada?

Este día arrancó la quinta temporada de Exatlón México en donde 22 atletas buscarán convertirse en grandes leyendas en las playas de República Dominicana, donde, sin duda, deberán demostrar sus mejores habilidades.

Todos llegan con el mismo sueño; entre ellos, un joven que desde su anuncio como nuevo atleta del reality más demandante de la televisión mexicana causó gran revuelo en las redes sociales.

Se trata de Osirys Escobedo, el nuevo rostro que llega a los Conquistadores, en una de las ediciones más esperadas de nuestra emisión.

Este joven, es un practicante de parkour que conmovió a todo el público, ya que compartió que es el fan número uno de Exatlón México.

A sus 18 años, tiene fotos junto a Javi Márquez, David Juárez La Bestia, Keno Martell, Heliud Pulido, Mau Wow y otros poderosos atletas que pasaron a la historia al dejarlo todo en cada uno de los circuitos.

Y es que, antes de pisar las tierras más demandantes, Osirys se convirtió en un apasionado fanático que siguió de cerca a sus atletas favoritos y ahora tiene la oportunidad de dejar su nombre en lo más alto de Exatlón México.

Un sueño hecho realidad

Osirys Escobedo expresó su felicidad, ya que se le presentó una oportunidad nueva en su vida, debido a que pasó de fanático a un destacado atleta de la quinta temporada de Exatlón. Este gran joven originario de Ciudad Neza viene a cumplir su sueño y a luchar contra los mejores.

También te puede interesar: Exatlón: Ernesto Cázares presume que será papá con emotiva FOTO.

Siendo uno de los jóvenes de la quinta temporada, pero con un gran corazón Osirys viene a mostrar que tiene grandes cualidades y aprovechar su experiencia de ser fan durante cuatro temporadas.

