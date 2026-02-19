inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Ella gana la moto en Exatlón México: Victoria cerrada en la semana 21

En un duelo cerrado y con marcador 2 vidas contra 1, Ella logró el punto definitivo y se llevó la motocicleta, uno de los grandes premios de la novena temporada.

En la semana 21 de Exatlón México, Ella ganó la motocicleta tras imponerse 2 vidas contra 1 en un duelo cerrado. La atleta consiguió el punto definitivo y aseguró uno de los grandes premios de la novena temporada. Su equipo celebró la victoria, mientras Humberto se mostró visiblemente emocionado por el logro obtenido.

