Ella gana la moto en Exatlón México: Victoria cerrada en la semana 21

En la semana 21 de Exatlón México, Ella ganó la motocicleta tras imponerse 2 vidas contra 1 en un duelo cerrado. La atleta consiguió el punto definitivo y aseguró uno de los grandes premios de la novena temporada. Su equipo celebró la victoria, mientras Humberto se mostró visiblemente emocionado por el logro obtenido.

