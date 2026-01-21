El Equipo Azul vive su premio soñado en Exatlón México tras ganar La Batalla Colosal
El triunfo se convirtió en adrenalina, libertad y un respiro fuera de los circuitos de la novena temporada de Exatlón México
Tras ganar La Batalla Colosal, el Equipo Azul de Exatlón México vivió uno de los premios más esperados, disfrutando de atracciones acuáticas llenas de adrenalina y un merecido descanso fuera del encierro, recargando energía y fortaleciendo su unión antes de regresar a la intensidad máxima de la competencia.