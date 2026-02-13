Exatlón México | Avance | “Habrá revancha”: Mati enciende la tensión, Doris rompe en llanto y Humberto se muestra nervioso
La presión explotó en Exatlón México y nadie pudo ocultarlo. Doris rompió en llanto al hablar del sacrificio que exige la competencia, mientras Rosique lanzó una advertencia contundente.
La tensión aumenta en Exatlón México previo a la eliminación, luego de que Antonio Rosique advirtiera que deben soportar la presión. Doris rompió en llanto al hablar de los sacrificios que deben hacer, mientras Mati aseguró que habrá revancha y Humberto confesó sentirse nervioso ante lo que viene.