Exatlón México | Avance | Exatlón México entra en su punto más tenso: lágrimas, cansancio y riesgo total

En el avance del próximo episodio de Exatlón México, Antonio Rosique reconoce que la rivalidad ha llegado a un punto límite dentro de la competencia, confirmando que todos los hombres estarán en riesgo, mientras las emociones se desbordan cuando Karol rompe en lágrimas al confesar que extraña a su familia, se siente cansada y frustrada, pero decidida a seguir luchando hasta el final.