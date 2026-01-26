inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | La novena temporada entra en modo bestia: El draft varonil llega y los atletas se enfrentan a los atletas con la fortuna

El draft avanza, la presión aumenta y solo un aspirante logrará quedarse en Exatlón México.

Exatlón México

La segunda jornada del draft varonil sacude Exatlón México con cuatro aspirantes luchando por un solo lugar rumbo a la siguiente temporada, mientras Doris marca límites claros, los Rojos confirman su dominio psicológico sobre los Azules y Rosique lanza una advertencia contundente: Los equipos deberán enfrentarse no solo entre sí, sino también a la fortuna, en una etapa donde todo puede cambiar en segundos.

