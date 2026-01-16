Exatlón México | Avance | Hombres en riesgo y un atleta se despedirá de la novena temporada

Exatlón México encendió las alarmas al confirmar que los hombres están en riesgo y la novena temporada deberá despedirse de un atleta, con Humberto reconociendo que ya hay dos rojos instalados en el duelo, aunque la esperanza sigue viva, mientras que, pese a las victorias, Leo sabe que debe mejorar porque la competencia se volverá aún más dura, y Antonio Rosique recordó que en Exatlón nada está dicho.