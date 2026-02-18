Exatlón México | Avance | La salida de Dana sacude al Azul y se define la final por la moto mientras Rosique advierte que se debe llenar una baja

Exatlón México vive una semana decisiva tras la salida de Dana, un golpe duro para el Equipo Azul. Rosique confirmó que deberán cubrir su baja mientras la competencia se intensifica con la final por la motocicleta entre Alexis y Mono. En el circuito femenil, Katia se mantiene en pie tras la ausencia de Dana, y la lucha por La Villa 360 eleva la rivalidad.