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Exatlón México | Avance | Mono asegura conocer la mente de Leo y Rosique anuncia premio emocional

Mono y Leo intensifican su rivalidad mientras Rosique revela un circuito modificado y un premio emocional.

Por: Redacción Azteca UNO

El avance de Exatlón México anticipa un intenso enfrentamiento psicológico entre Mono y Leo, quienes intercambian advertencias sobre su desempeño en competencia. Antonio Rosique anunció un circuito modificado que pondrá a prueba la estrategia de los atletas, además de un premio emocional que podría convertirse en una poderosa motivación para ambas escuadras.

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