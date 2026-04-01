Exatlón México | Avance | Mono asegura conocer la mente de Leo y Rosique anuncia premio emocional

El avance de Exatlón México anticipa un intenso enfrentamiento psicológico entre Mono y Leo, quienes intercambian advertencias sobre su desempeño en competencia. Antonio Rosique anunció un circuito modificado que pondrá a prueba la estrategia de los atletas, además de un premio emocional que podría convertirse en una poderosa motivación para ambas escuadras.

