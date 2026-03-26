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Exatlón México | Avance | Rojos confían en eliminar a un Azul y Kate advierte contienda al límite

Rosique confirma que todos los hombres están en riesgo y uno será eliminado al final de la semana 26.

La tensión aumenta en Exatlón México luego de que Rosique advirtiera que todos los hombres están en riesgo de eliminación y uno deberá abandonar la competencia el próximo domingo. Mientras los Rojos confían en enviar a un Azul a casa, Kate reconoció el buen momento de su equipo en esta etapa decisiva.

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