Exatlón México | Duelo de Eliminación | ¡Último domingo de Eliminación! Una mujer se despide antes de la gran final
La tensión está al máximo en una noche que cambiará el rumbo de la competencia.
Exatlón México vive su último domingo de eliminación en una etapa decisiva donde una mujer tendrá que despedirse de la contienda a solo un paso de la gran final. La presión, los nervios y la intensidad se apoderan del circuito en un duelo donde cada segundo cuenta y cualquier error puede ser definitivo. Rojas y Azules lo dejarán todo en busca de mantenerse con vida rumbo a la última semana de competencia.