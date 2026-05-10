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Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | ¡Supervivencia histórica! Rojas y Azules luchan por evitar la eliminación

Una batalla decisiva definirá quién queda en riesgo rumbo a la semana final.

La Batalla por la Supervivencia se vive como nunca antes en Exatlón México, con una intensidad que pone en juego el futuro de las atletas. Rojas y Azules salen al circuito conscientes de que esta competencia definirá si otra mujer del Equipo Rojo o del Equipo Azul termina en el Duelo de Eliminación. Con la semana final cada vez más cerca, la presión aumenta y cada punto puede cambiarlo todo en esta lucha cardiaca por permanecer en la contienda.

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