Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | ¡Supervivencia histórica! Rojas y Azules luchan por evitar la eliminación

La Batalla por la Supervivencia se vive como nunca antes en Exatlón México, con una intensidad que pone en juego el futuro de las atletas. Rojas y Azules salen al circuito conscientes de que esta competencia definirá si otra mujer del Equipo Rojo o del Equipo Azul termina en el Duelo de Eliminación. Con la semana final cada vez más cerca, la presión aumenta y cada punto puede cambiarlo todo en esta lucha cardiaca por permanecer en la contienda.

