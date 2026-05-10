Exatlón México | Programa Completo | ¡Domingo cardiaco! Supervivencia y eliminación sacuden Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la tensión de las Batallas por la Supervivencia y un intenso Duelo de Eliminación que definió el rumbo de la competencia. El Equipo Rojo logró imponerse en la tercera Supervivencia, enviando a una mujer del Equipo Azul al duelo definitivo y tomando confianza en esta etapa clave. Además, Katia Gallegos fue pieza importante en la remontada Azul durante la jornada, demostrando que nadie quiere quedarse fuera de la semana final.