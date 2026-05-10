Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe definitivo! Rojos ganan la tercera Supervivencia y mandan a una Azul al Duelo
El Equipo Rojo toma confianza tras una victoria clave en el último domingo de Eliminación.
El Equipo Rojo consiguió llevarse la tercera Batalla por la Supervivencia, logrando colocar a una mujer del Equipo Azul en el intenso Duelo de Eliminación. La victoria representa un impulso importante para los Rojos, quienes ahora se sienten más seguros y confiados en esta etapa decisiva de Exatlón México.