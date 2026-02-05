Exatlón México | Avance | “Si quieres jugar así, yo también puedo”: Mati lanza amenaza y la tensión se descontrola en la semana 19 con la gran final del Draft Femenil

El avance de Exatlón México revela que la tensión alcanzará su punto máximo cuando Mono hable de un momento crítico y Mati lance una fuerte advertencia contra Doris con la frase: “si quieres jugar así, yo también puedo”. Mientras tanto, la competencia se sacude con la gran final del Draft Femenil, y además La Villa 360 vuelve a estar en disputa, con los Azules defendiendo y los Rojos atacando en una batalla que podría cambiarlo todo.