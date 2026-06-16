Resumen del lunes 15 de junio: Diego hace historia y conquista el Pin del Chef

El lunes 15 de junio quedará marcado como una jornada histórica en MasterChef 24/7. Entre retos llenos de exigencia, emociones intensas y platillos que sorprendieron a los chefs, Diego logró destacar como nunca antes. Su sazón, creatividad y ejecución en la cocina le valieron el reconocimiento del Chef Herrera, quien elogió su desempeño durante la competencia. Gracias a su gran trabajo y a una propuesta que conquistó los paladares más exigentes, Diego se convirtió en el ganador del codiciado Pin del Chef, obteniendo un importante poder que podría cambiar el rumbo de la competencia. Sin duda, fue una noche donde el esfuerzo, la constancia y el talento fueron recompensados en la cocina más famosa de México.

