Jorge “El Diablo Becerril” Reporta: Hallan cuerpo sin identificar en la autopista México-Pachuca; autoridades investigan el caso

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre a un costado de las barreras de contención en la autopista México-Pachuca. Tras los reportes de automovilistas, elementos de seguridad y servicios periciales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.