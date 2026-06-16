Jorge “El Diablo Becerril” Reporta: Hallan cuerpo sin identificar en la autopista México-Pachuca; autoridades investigan el caso
El hallazgo de un hombre sin vida generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades
Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre a un costado de las barreras de contención en la autopista México-Pachuca. Tras los reportes de automovilistas, elementos de seguridad y servicios periciales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.