La Pura Sabrosura llega a las famosas tostadas de Coyoacán que conquistan paladares desde 1956 y cuestan desde 35 pesos

La Pura Sabrosura visitó el Mercado de Coyoacán para probar las emblemáticas tostadas de Las Chaparritas de Cotoca, un negocio con tradición desde 1956. A lo largo de varias generaciones, el menú ha evolucionado con nuevas recetas como la tostada de aguachile, disponible desde 35 pesos, manteniendo el sabor que las ha convertido en una de las favoritas de la capital.