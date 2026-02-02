Exatlón México | Avance | La semana 19 se paraliza: Caída, tensión total y boleto a la décima temporada
Un boleto a la décima temporada, la rivalidad al máximo y una caída que paraliza la semana 19 de Exatlón México.
La semana 19 de Exatlón México arranca con máxima tensión luego de que Rosique advirtiera que las atletas competirán por un boleto a la décima temporada, mientras la rivalidad entre equipos se intensifica y una impactante caída detiene la competencia, dejando a todos en suspenso y elevando la presión en cada circuito.