Exatlón México 2024
Adrenalina total: Azules disfrutan recompensa extrema en Exatlón México

Los Azules viven una experiencia extrema en las alturas en Exatlón México y celebran la oportunidad de recargar energía en equipo.

Exatlón México

Los Azules celebraron una experiencia única en las alturas en Exatlón México, disfrutando adrenalina y descanso tras semanas intensas. Evelyn destacó que estas recompensas son especiales porque fortalecen la unión del equipo y permiten recargar pilas física y mentalmente para enfrentar los próximos circuitos.

