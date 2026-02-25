Adrenalina total: Azules disfrutan recompensa extrema en Exatlón México
Los Azules celebraron una experiencia única en las alturas en Exatlón México, disfrutando adrenalina y descanso tras semanas intensas. Evelyn destacó que estas recompensas son especiales porque fortalecen la unión del equipo y permiten recargar pilas física y mentalmente para enfrentar los próximos circuitos.