Exatlón México | Batalla por La Ventaja | ¡Mensaje contundente! Rosique pone en juego ventaja clave en la semana 29
Precisión o ego… hoy se define todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Rosique encendió Exatlón México con un mensaje claro: Los campeones corrigen más rápido que el resto. Con esta advertencia, dio inicio a la contienda por la supervivencia, donde se disputa una de las ventajas más importantes de la novena temporada. La presión aumenta en un momento decisivo que podría cambiar el rumbo de la competencia.