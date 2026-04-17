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Exatlón México: Humberto impone orden y revelan la estrategia contra Katia

Orden, estrategia y un objetivo claro: Los Rojos buscan despertar dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Tras una racha de derrotas, Humberto tomó el liderazgo en El Equipo Rojo y dejó claro que sus comentarios buscarán mejorar al grupo. Los atletas coincidieron en ajustar la estrategia y señalaron que presionar a Katia podría ser clave, debido a su reacción emocional en momentos de presión, lo que impacta también en su dinámica con Leo.

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