Exatlón México | Batalla Motorizada | ¡Moto en juego! Rosique sorprende y confirma que el duelo se detiene tras la terrible caída de Dana

Antonio Rosique sorprendió en Exatlón México al anunciar que, tras 21 semanas y 140 días de competencia, las mujeres competirán por uno de los premios más grandes de la temporada: Una motocicleta. No obstante, la emoción se vio opacada cuando confirmó que Paulette no podrá participar en el circuito debido a su reciente lesión y la terrible caída de Dana que la dejo fuera de la contienda.