Exatlón México | Batalla Motorizada | ¡Moto en juego! Rosique sorprende y confirma que el duelo se detiene tras la terrible caída de Dana
Rosique encendió la tensión en Exatlón México al revelar que una motocicleta está en juego como uno de los premios más grandes de la temporada.
Antonio Rosique sorprendió en Exatlón México al anunciar que, tras 21 semanas y 140 días de competencia, las mujeres competirán por uno de los premios más grandes de la temporada: Una motocicleta. No obstante, la emoción se vio opacada cuando confirmó que Paulette no podrá participar en el circuito debido a su reciente lesión y la terrible caída de Dana que la dejo fuera de la contienda.