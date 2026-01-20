Exatlón México | Batalla por Colosal | Rosique lanza advertencia y anuncia experiencia acuática colosal

Rosique recibió a los atletas con una reflexión clara: hay lugares que no distraen, sino que serenan, y con ese mensaje puso sobre la mesa un premio irresistible, una experiencia acuática dentro de La Batalla Colosal, donde solo ocho puntos separan al equipo ganador de una jornada llena de diversión, descanso y adrenalina en Exatlón México.