Exatlón México | Batalla por El Power Token| Rosique sorprende al poner en juego dos divisas y deja fuera a Mati
Dos Power Token están en juego y la ausencia de Mati enciende la competencia femenina en Exatlón México.
La tensión crece en Exatlón México luego de que Antonio Rosique pusiera en juego dos Power Token, considerados una valiosa recompensa económica. La sorpresa llegó cuando se anunció que Mati no participaría en esta contienda, provocando una intensa rivalidad entre las atletas que buscan asegurar beneficios clave rumbo a las próximas competencias.