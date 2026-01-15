Exatlón México | Batalla por la Medalla |Lucha contra reloj define a la ganadora de la medalla femenil en la semana 16 de la novena temporada

Rosique recibió a las atletas que compitieron por la medalla individual femenil de la semana 16 en Exatlón México, en una intensa lucha contra reloj que se definió en final directa, donde la precisión fue clave y solo el mejor tiempo aseguró la victoria, mientras Katia expresó su confianza al asegurar que sería un día azul, en contraste con Paulette, quien reconoció el desgaste físico y mental al admitir que ya se encuentran completamente cicladas dentro de la competencia.