Exatlón México | Batalla por la Medalla |Una sola carrera, todo en juego: Así se define la medalla varonil de la noche
La competencia entra en un punto crítico. Con la temporada llegando a la mitad, una sola carrera y el atleta más rápido definirán quién se queda con la medalla varonil, una victoria clave para el marcador y el ánimo del equipo.
Antonio Rosique advirtió que Exatlón México llega con una prueba decisiva, donde una sola carrera definirá al ganador de la medalla varonil de la noche, una victoria fundamental no solo por la ventaja en puntos, sino por el impulso anímico que representa para el equipo ganador.