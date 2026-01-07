inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México| Batalla por La Medalla | Regresa Mono Osuna y se disputa la medalla varonil en Exatlón México

Doce hombres, una pista y la medalla varonil que puede cambiar el rumbo de Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

La noche en Exatlón México promete máxima intensidad luego de que Antonio Rosique diera la bienvenida a los 12 atletas que salieron a correr contra el tiempo por la medalla varonil, marcando además el regreso de Mono Osuna a la pista, en una prueba clave que pondrá a prueba si el equipo azul puede sostener su racha o si el equipo rojo finalmente logra despertar.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos