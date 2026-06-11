Camila aclara el malentendido con Jazmín por la decisión de subirla al balcón: “Sí fue estrategia, pero fue amistad también” (VIDEO)
Las cocineras de MasterChef 24/7 se tomaron un momento para aclarar el problema tras la decisión tomada al final de la batalla por equipos
Luego de la clase magistral impartida por la Chef Zahie Téllez, Camila y Jazmín se tomaron un momento para aclarar el malentendido entre ellas tras la decisión tomada por la capitana del equipo amarillo al final de la batalla por equipos del 10 de junio.