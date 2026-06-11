Carmen reacciona al castigo impuesto por faltar a clases: “Si estoy bien conmigo, nada me puede molestar” (VIDEO)
La cocinera que recibió un mandil negro al final de la batalla por equipos compartió que ha comenzado a ver la sanción desde una perspectiva positiva
Luego de que Carmen recibiera un mandil negro al final de la batalla por equipos, la cocinera le compartió a sus compañeros que ha comenzado a ver el castigo impuesto por faltar a sus clases con los “Maestros del fuego” desde una perspectiva positiva.