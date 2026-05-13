Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe para los Rojos! La salida de un compañero aumenta la presión
La despedida sacude al equipo, pero la batalla todavía no termina.
El Equipo Rojo resiente la salida de uno de sus amigos y compañeros, un momento que dejó al grupo bajo una presión emocional importante en plena recta final de Exatlón México. La ausencia pesa dentro y fuera del circuito, pero los atletas saben que aún queda camino por recorrer y que deberán mantenerse enfocados para seguir en la pelea. Entre emociones y estrategia, la contienda está lejos de terminar.