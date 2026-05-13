Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe para los Rojos! La salida de un compañero aumenta la presión

El Equipo Rojo resiente la salida de uno de sus amigos y compañeros, un momento que dejó al grupo bajo una presión emocional importante en plena recta final de Exatlón México. La ausencia pesa dentro y fuera del circuito, pero los atletas saben que aún queda camino por recorrer y que deberán mantenerse enfocados para seguir en la pelea. Entre emociones y estrategia, la contienda está lejos de terminar.