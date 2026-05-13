Exatlón México | Duelo de Eliminación | Roja vs Azul! Duelo de Eliminación define el pase a la final

Una atleta del Equipo Rojo y una del Equipo Azul se enfrentan en un intenso Duelo de Eliminación donde el objetivo es claro: demostrar quién merece llegar a la final. La presión está al máximo y cada circuito pondrá a prueba su resistencia, concentración y fortaleza mental. En esta etapa decisiva, una logrará mantenerse en la contienda y la otra tendrá que despedirse del sueño de levantar el trofeo.