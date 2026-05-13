Exatlón México | Duelo de Eliminación | ¡Duelo entre hermanos! Humberto y Mono pelean por llegar a la Gran Final

Humberto Noriega y Mario ‘El Mono’ Osuna se enfrentan en un intenso Duelo de Eliminación donde la garra, la estrategia y la hermandad quedan a prueba. Ambos atletas saben que solo uno podrá mantenerse en la contienda y acercarse a la Gran Final, por lo que dejarán todo en cada circuito. Una batalla cargada de emoción donde el compañerismo se transforma en competencia pura.

