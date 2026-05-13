Exatlón México | Programa Completo | ¡Noche de eliminación! Dos duelos cambian el rumbo de Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la intensidad de dos Duelos de Eliminación que pusieron a prueba a los atletas en el momento más crítico de la temporada. Primero, el duelo entre Humberto Noriega y Mario ‘El Mono’ Osuna llenó de emoción el circuito, enfrentando no solo a compañeros, sino a una fuerte hermandad por un lugar en la gran final. Más tarde, una atleta Roja y una Azul protagonizaron otra batalla decisiva, dejando claro que nadie tiene asegurado su pase. Entre despedidas, presión y estrategia, la competencia entra en su punto más intenso.

