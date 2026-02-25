Exatlón México | Batalla por La Medalla | Semana 22: Medalla Varonil en juego y Alexis queda fuera por temas médicos
En la semana 22 de Exatlón México, Antonio Rosique llamó a los atletas a adaptarse y superar límites antes de la contienda por la medalla varonil. Además, informó que Alexis no podrá competir por cuestiones médicas, situación que cambia la dinámica y eleva la tensión en la batalla.