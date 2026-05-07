Exatlón México | Batalla por La Super Villa 360 | La contienda entra en máxima tensión con el segundo duelo por la comodidad
La lucha rumbo a la final sube de nivel y nadie quiere ceder terreno en la contienda por la Super Villa 360 de la novena temporada de Exatlón México.
Antonio Rosique anunció la llegada del segundo duelo por La Super Villa 360 en Exatlón México, donde el equipo ganador deberá conquistar las contiendas para quedarse con la recompensa. La presión aumenta conforme se acerca la gran final de la novena temporada, intensificando la rivalidad entre Rojos y Azules en una de las etapas más decisivas de la competencia.